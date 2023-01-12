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Karagümrük Jimmy Durmaz ile yollarını ayırdı

Andrea Pirlo yönetimideki Karagümrük, tecrübeli futbolcu Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Karagümrükte hangi futbolcular ile yollar ayrıldı?
Jimmy Durmaz

Son olarak Süper Lig'de, Konyaspor ile evinde 3-3 berabere kalan Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı.

Karşılıklı anlaşarak ayrıldı

Fatih Karagümrük, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, deneyimli futbolcu Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. İstanbul ekibinin konuyla ilgili paylaşımında, "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2020-2021 sezonunda Galatasaray’dan Karagümrük’e transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 78 karşılaşmada, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

  • Türk asıllı İsveçli futbolcu, bu sezon çıktığı 13 maçta, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
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