Karagümrük'ün acı günü

Kulübümüzde yıllardır görev yapan çok sevdiğimiz kıymetli çalışanımız Yunus Yıldız'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/OTyDcv7DE0