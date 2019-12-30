Karaman depremi

Süper Ligde ilk yarıyı 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollar ayrılıyor. Deplasmanda oynanan ve bordo-mavili takımın 1-0 kazandığı Konyaspor maçından sonra takımın oyunu ile ilgili olumsuz ifadeler kullanan Başkan Ahmet Ağaoğlu’na son oynanan Kayserispor maçından sonra cevap veren Karaman, bu açıklamalarıyla birlikte köprüleri attı. İstifa etmeyi düşünen ve bunu yardımcıları ile paylaşan Karaman, dün tesislerdeki odasını boşaltarak çalışanlarla vedalaştı. Karaman’ın bugün İstanbul’da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geleceği ve yolların ayrılacağı öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman’ın zor şartlar altında mücadele etmelerine rağmen başkan ve yönetim kurulunun oynanan futbolu eleştirmesi ve gizliden teknik adam aradığı iddiaları üzerine ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

“GİDİP DE DÖNMEMEK VAR...”

Teknik direktör Ünal Karaman, son oynanan Kayserispor galibiyeti sonrası görevi bırakacağına yönelik iddialarla ilgili soru üzerine ise “Çalışan profesyonellerin, başkan ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama lüksü varsa, teknik direktörlerin ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler. Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Biz de çok kullanılır, ‘gidip de dönmemek, gelip de görmemek var’. Bunlar her dönemde olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

AĞAOĞLU’NUN ELEŞTİRİSİNE YANIT

Ünal Karaman, Konyaspor maçı sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu’nun oynanan futbolu eleştirmesine yönelik soruya, “Elbetteki üzerime alıyorum. Bu takımın teknik sorumlusu olarak sinecek değilim. Ama bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturdukları koltuklar, bulunduğu pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman önüne geçmiyor. Her ne kadar Sayın Başkan böyle bir ifade kullanmış olsa da başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Kapalı kapılar ardında Sayın Başkan’la her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular varsa, yine cevap verip konuşabiliriz” cevabını vermişti. Geçen dönem sıkıntılı ortamdan alınmış bir Trabzonspor’un olduğunu da ifade eden Karaman, sözlerine şöyle devam etmişti: “Her biri sıkıntılı bu ortam içerisinde ‘hocam nasıl kurtarırız, sen de bu camianın çocuğusun, gel bizimle beraber elini değil kafanı, gövdeni koy’ dedikleri bir ortamda geldik biz. Eğer biz başarı yaşadık da bir noktaya çıkarmışsak, eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa o ezmeye çalışanların boğazına takılırım. Bu zorluklar ve samimiyet içerisinde insanlar mücadele etmeye çalışırken siz hala ‘savunmadan çıkarken top kaybediyoruz, bizim oyunumuz bu değil’ derseniz bizim sırtımızı dayayacağımız nokta içerisinde zaman zaman sırtımızı boşluğa bırakmış olabilirsiniz. Şayet ‘Trabzonsporluyuz’ diyorsanız. ‘Trabzonsporlu değiliz’ diyorsanız zaten konuşacak çok fazla bir şeyimiz yok.”

Son 9 sezonun en iyisi olmuştu

Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, puan olarak son yılların en iyi ilk yarı performansına imza attı. En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini göremedi. Bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. , 2012-2013’de 24 puanla 7. , 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. , 2014-2015’de ise 26 puanla 6. sırada ilk yarıyı kapadı. Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. , 2016-2017’de 21 puanla 12. , 2017-2018 sezonunda 29 puanla 7. , 2018-2019’da ise 29 puanla 2. sırada devreye girdi. Trabzonspor, bu sezon da 17 hafta sonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 3. sırada ilk yarıyı tamamladı.

KARAMAN GEÇEN SEZONU AŞTI

Trabzonspor’da, teknik direktör Ünal Karaman, geçen sezonki başarısını da aştı. Bordo-mavililer, geçen sezon ilk yarıyı 29 puanla kapatırken, bu sezon 3 puan daha fazla elde ederek 32 puan topladı. Trabzonspor, ilk yarıda iç sahada 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 15 puanla ligin en başarılı takımlarından biri oldu. Trabzonspor, bu sezon ilk yarıda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda mağlubiyet almadı. Deplasmanda Fenerbahçe ile sahasında da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Beşiktaş’ı ise evinde 4-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor’da, 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş’in ardından 7’si yerli, 2’si yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı. Bu çalıştırıcılar arasında teknik direktör Ünal Karaman, bordo-mavili takımı zirveye taşıyan antrenör oldu.

Taraftardan hocalarına destek



Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman’ın ayrıldığı haberleri üzerine bordo-mavili taraftarlar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplandı. Tesis önünde buluşan taraftarlar, Karaman’a destek olurken yönetime karşı sert tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar bir yöneticinin dışarıya gelerek açıklama yapmasını istedi. Taraftar sayısının giderek artması üzerine Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de tesislere gitti. Çok sayıda polis ile geniş güvenlik önlemi alındı. Trabzonspor taraftarı sosyal medya üzerinden bir araya gelerek Ünal Karaman’ı yalnız bırakmayacaklarını açıkladı. Bordo-mavili taraftarlar ayrıca Ünal Karaman’ın ayrılığı sonrasında sosyal medyada tecrübeli teknik adama destek mesajları göndererek “Ünal Hocam Yanındayız” hashtag’i ile Twitter’da Türkiye gündemine girdi. Trabzonsporlu yöneticiler bir açıklama yapmazken, telefonlarını kapatarak sessiz kalmayı tercih etti.