Karaman tam gün mesaiye başladı

Süper Ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayarak Avrupa Kupaları’na katılmaya hak kazanan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, geçtiğimiz sezon yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen elde edilen başarının üstüne çıkabilmek için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ekibiyle birlikte adeta kamp kurdu.

Futbol camiasının tatilde olduğu dönemde tesislerde gün boyu mesai harcayan Karaman ve ekibi, son ana kadar mücadele eden ve formanın hakkını veren bir ekip ruhu ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

3 TEMMUZ’DA TOP BAŞI YAPILIYOR

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Trabzon’da 3 Temmuz’da toplanarak başlayacak bordo-mavililer daha sonra yurt dışında hazırlık maçları da oynayacağı bir kamp dönemi geçirecek.

Geçtiğimiz sezon kadroda bulunan oyuncular ve yeni katılan isimlerle birlikte kampa girecek Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, yeni sezonda mücadele edeceği takımla ilgili önemli tespitlerde bulunarak eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yapacak. 0000000000000000000000000000