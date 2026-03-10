Yeni Şafak
Karşıyaka 5'te 5 istiyor

Karşıyaka 5'te 5 istiyor

12:41 10/03/2026
DHA
Karşıyaka 5'te 5 istiyor
Karşıyaka 5'te 5 istiyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 4 galibiyet alan Karşıyaka cumartesi günü konuk edeceği kendisi gibi formda olan Play-Off hattındaki en yakın rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u da yenerse bu sezon ilk kez 5'te 5 yapacak.

Yeşil-kırmızılı ekip bu yıl ikinci kez 4 galibiyetlik seri yakaladı. Sezonun ilk 4 maçını kazanarak zirveye çıkan İzmir temsilcisi ardından 5'inci haftada Eskişehir Anadolu'yla golsüz berabere kaldı.

Grupta art arda İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1, Nazillispor'u 10-0, Altay'ı 3-1, Uşakspor'u da 2-1 yenen Karşıyaka, Ayvalıkgücü engelini de kayıpsız geçerse 1.5 sezon sonra 5 galibiyetlik seri yakalayacak. Karşıyaka geçen sezon başında üst üste 7 galibiyet alarak rekor kırıp liderlik koltuğunda otururken 29 Ekim 2024'te Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatı sonrası çıktığı Ergene Velimeşespor deplasmanını kaybederek zirveden olmuştu.

