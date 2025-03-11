Karşıyaka potasında tarihi tehlike

Sezon başında 26 senelik isim sponsoru ayrıldıktan sonra sıkıntılarını bir türlü aşamayan, takıma tarihi başarılar yaşatan Antrenör Ufuk Sarıca, yıldız yabancıları McCollum, Webb, Russell, Boutsiele, Jefferson, McDermott ve kaptanı Kenan Sipahi'yi kaybeden Kaf-Kaf son 10 maça diken üstünde girdi.





Karşıyaka'nın sezon başında güçlü kadrosuyla yakaladığı müthiş seriyle halen 8 galibiyeti bulunurken, son 4 haftada 3 galibiyet alan düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket 5 galibiyete ulaştı. Merkezefendi bu hafta 4 galibiyetle son sıradaki Yalovaspor'u ağırlarken, Kaf-Kaf ise kendisi gibi 8 galibiyetli Büyükçekmece önüne çıkacak.





Ligde Darüşşafaka'nın 7, Manisa Basket'in 6 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi'nin ikili averajda da gerisinde olan, korkulu rüya görmemek için kalan haftalarda en az 2 galibiyet almak isteyen Karşıyaka'nın transfer yasağını iki kez çok zor açarak kadrosuna kattığı yabancılar Gallinat ve Hollins'ten kalan haftalarda yararlanamama ihtimali de var. FIBA geçen hafta iki yabancının lisanslarını ödenmeyen eski borçlar yüzünden askıya alırken, bu haftaya ödeme sözü veren Karşıyaka ikiliyi Galatasaray deplasmanında oynattı.



