Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Karşıyakalı Daron Russell Barcelona yolunda

Karşıyakalı Daron Russell Barcelona yolunda

14:1410/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Karşıyakalı Daron Russell Barcelona yolunda
Karşıyakalı Daron Russell Barcelona yolunda

İspanyol ekibi Barcelona, Karşıyaka Basketbol’un oyun kurucusu Daron Russel’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Ekonomik sorunlar yaşanmaya devam eden Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka’da ödemelerini alamayan oyuncular da yeşil-kırmızılı kulüple yol ayrımına gidiyor. İlk etapta Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi gibi önemli basketbolcular takıma veda ederken, son olarak da Başantrenör Ufuk Sarıca görevinden ayrıldı.


İzmir ekibinin bu süreçte ise 2 yabancı oyuncusu kaldı. Bu isimlerden Daron “Fatts” Russell’a da talip çıktı. İspanyol devi Barcelona, ABD’li oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. 26 yaşındaki basketbolcunun yeşil-kırmızılı ekipte alacağı bulunmazken, takımdan ayrılması için de bonservis getirmesi gerektiği ifade edildi.


Tarafların anlaşması durumunda ise bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. İzmir ekibinin, kaynak oluşturmak için bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Russell, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 15.9 sayı ve 4.4 asist ortalamasıyla oynarken, Basketbol Süper Ligi’nde de 13.7 sayı ve 4.4 asist üretmeyi başardı.

#Barcelona
#Daron Russell
#Karşıyaka

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Engelli memur alımı 2025 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?