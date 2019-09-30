Kartal Fırtınaya tutuldu

Süper Ligin 6. Haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Beşiktaş’ı 4-1 yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Lig tarihinin en kötü başlangıcına imza atan Beşiktaş ise dünkü mağlubiyetle küme düşme hattına indi. İki takım da maça kazanmak arzusu ile oyunu rakip yarı alanda oynamayı planlayınca ortaya tempolu olmasa da heyecanlı bir futbol çıktı. Oyunun ilk bölümlerinde Beşiktaş atak görünürken, Trabzonspor’da ani ataklarla sonuç üretmeye çalıştı. Bordo-mavililer, baskı kurduğu anlarda serbest vuruş kazandı. 30. dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta Doğukan’ın müdahale etmeye çalıştığı top sekince Karius’un üzerinden filelere gitti. 1-0. 40’da Kamil Ahmet’in pasıyla ceza alanına giren Sörloth’un şutunda Karius’tan dönen topa Nwakaeme’nin vuruşu direkten döndü. 41. dakikada ise Sosa’nın ceza alanı dışından attığı sert şutta savunmaya çarpan top filelere gitti: 2-0.

İkinci yarıda sonuç üretmek için oyunu önde oynamaya çalışan Beşiktaş, savunmasında boşluklar verirken, Trabzonspor, çabuk ataklarla farkı arttırmaya çalıştı. 64. dakikada savunmanın arkasına Nwakaeme’nin attığı topa hamle yapan Sörloth, skoru 3-0 yaptı. 79’da Beşiktaş’ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde oluşan karambolde Güven, durumu 3-1’e getirdi. Savunma güvenliğini terk ederek tüm hatlarıyla gol arayan Beşiktaş karşısında Trabzonspor, farkı arttıracak pozisyonlar buldu ve 87. dakikada kaleci Uğurcan’ın oyuna çabuk soktuğu topla buluşan Nwakaeme, ceza alananı girdi plase vuruşla skoru belirledi: 4-1.

Muhteşem bir iş yaptık

Trabzonspor’un kaptanı Sosa, “Bu takım muhteşem bir iş yaptı, daha iyisini de yapabilir. Taraftarımızı mutlu etmek için oynadık. Böyle zafer anlarını ailenizle paylaşınca mutlu oluyorsunuz. Golden sonra menajerim, eşimi kızlarım ve arkadaşlarımı işaret ettim ve golümü onlara armağan ettim. Galibiyete ihtiyacımız vardı, kedimize güveniyorduk ve kazandık” dedi. Sosa, yeni sözleşme sorusuna ise “Trabzonspor beni istediği sürece boş mukaveleye imza atmaya hazırım” cevabını verdi.

Tribünler Burak Yılmaz’ı alkışladı



Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş maçına büyük ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı’nın tribünlerinin büyük bölümünü doldurarak 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Beşiktaş taraftarları da tribünde kendileri için ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kale arkasında bulunan Trabzonspor taraftarları ısınma hareketleri sırasında Burak Yılmaz’ı tribüne çağırdı. Tecrübeli futbolcu da taraftarlara alkışla karşılık verdi. Burak Yılmaz, daha önce 2 defa bordo-mavili formayı giymiş ve 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşamıştı. Burak Yılmaz, maç öncesi engelli bir çocuğu da bir süre kucağında taşıdı.

Şenol Güneş maçı izledi

A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medical Park Stadı’na gelerek Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini tribünden takip etti. Bordo-mavili tribünler, stada da ismi verilen deneyimli çalıştırıcıya yoğun ilgi gösterdi.

Başarılı sporculara ödül

Trabzonspor yönetimi, İsveç’te yapılan Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve Güney Kore’de gerçekleştirilen Dünya Kuraş Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Nurcan Yılmaz’ı Beşiktaş maçı öncesi ödüllendirdi. Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu her iki sporcuya birer plaket takdim etti.

Derbi ustası Karaman



Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde derbileri kazanma alışkanlığını sürdürdü. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki bordo-mavililer, İstanbul’un üç büyük takımına karşı evinde son yıllarda geçit vermedi

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde İstanbul’un üç büyük takımına geçit vermiyor. Başarılı teknik adam; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı bordo-mavililerin başında çıktığı 8 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu periyotta 4 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Fırtına bu maçlarda attığı 15 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü. Ünal Karaman’lı Trabzonspor ezeli rakipleri karşısında 12 puan toplarken, 9 puan kaybetti. Karaman yönetimindeki bordo-mavililer, İstanbul’un 3 büyüklerine karşı oynadığı evinde oynadığı tüm maçları galip bitirdi.

SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLİYORUZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maç sonrası “Hiçbir maça farklı bir şekilde hazırlanmıyoruz. Oyuncularımız da hiç sorun çıkarmadan ne görev verdiysek yerine getirmeye çalışıyorlar. Sorun yaşasak da üstesinden gelmeyi başarıyorlar. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bazen büyük denizlerin dalgaları da alabora edebiliyor insanları. Onunla ilgili bir sorun yaşadık ama oyuncularım gereğini yaptılar” açıklamasını yaptı. UEFA Avrupa Ligi’ndeki Basel maçının zor geçeceğini de belirten Karaman, “Bizim gibi futbol kültürü olan takımların ülkeye karşı sorumlulukları var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz”dedi.

Deplasman kabusu sürüyor

Yeni sezona yeni teknik heyetle giren Beşiktaş bu sezon deplasmanlarda henüz galibiyetle tanışamadı. Ligde Sivasspor’a 3-0, Gazişehir Gaziantep’e 3-2 yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde grubun ilk maçını deplasmanda Slovan Bratislava’ya da 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, son olarak ise dün Trabzonspor deplasmanından 4-1’lık yenilgiyle döndü. Çıktığı 3 dış saha maçında 10 gol yiyen ve 3 gol atan Beşiktaş, puan alamayarak ligin de bu anlamda en kötüsü oldu.

Şoka girdik!

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, “İyi netice alacağımızı umduğumuz bir maçtı. Şoka girdik. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor” dedi. Görevi bırakacağını açıklayan Başkan Fikret Orman’la maçtan sonra görüşmediklerini aktaran Ürkmezgil, “Telefonları genelde şu aralar kapalı. Onun da mutlaka ruh hali benimki gibidir” diye konuştu.

Tekelioğlu defnedildi



Bir dönem Trabzonspor’da futbol oynayan, Trabzonspor İzleme Komitesinde görev yapan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı. İskenderpaşa Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Tekelioğlu’nun yakınları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından, Suat Tekelioğlu’nun naaşı, Boztepe’de bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Suat Tekelioğlu’nun cenaze namazı öncesinde ise kardeşleri Trabzonspor Divan Kurulu Üyesi ve eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu ile eski Trabzonspor yöneticisi Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu taziyeleri kabul etti.