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​Kartal fırtınaya yakalandı

Kartal fırtınaya yakalandı

Trabzonspor 1-0 geriye düşmesine rağmen Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi bildi. Nefes nefese bir tempoda oynanan derbide, 10 kişi kalan siyah beyazlılar, birçok net pozisyonu cömertçe harcadı.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Süper Lig’in 21. haftasında Vodafone Park’ta oynanan dev derbinin galibi Trabzonspor oldu.
Süper Lig’in 21. haftasında Vodafone Park’ta oynanan dev derbinin galibi Trabzonspor oldu.

Süper Lig’in 22. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 yenerek 5. sıraya yükseldi. Öne geçmesine rağmen sahasında yenilen Beşiktaş ise 9 maç sonra mağlup oldu. 7. dakikada Josef’in pasında Larin vuruşunu Uğurcan iki hamlede kornere çeldi. 16’da Djaniny’nin pasında Baker’ın vuruşunu Ersin çıkardı. 23’de Ghezzal’ın şutunda Larin kafayla topu tamamladı. Uğurcan gole izin vermedi.

  • 28. dakikada N’Sakala’nın soldan ortasında Aboubakar’ın kafa vuruşunda top Uğurcan’ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0. 36’da sağdan gelişen atakta arka direkteki Larin’in vuruşunda Uğurcan topu çizgiden çıkartarak mutlak golü önledi. 45’de Nwakaeme’nin sol çaprazdan vuruşunda defanstan seken topu Ersin çıkardı. Dönen top Monterro’ya çarptı ve ağlara gidinci Trabzonspor ilk yarıyı dengeledi: 1-1. 48. dakikada Baker’ın kullandığı kornerde Ekuban’ın kafa vuruşu Ersin’de kaldı.

49’de Aboubakar penaltı noktası üzerindeki vuruşunu Edgar kornere çeldi. 60’da ceza sahasına gönderilen ortada Uğurcan’ın ıskaladığı topa Aboubakar’ın kafa vuruşunu arka direkteki Atiba topa dokundu ancak auta çıktı. 63. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahasında rakiplerini geçerek içeriye gönderdiği pasında savunmadan seken topu Hugo düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2. 69’da N’Koudou’nun vuruşunda Uğurcan köşeden topu çıkardı. 88’de kale önünde oluşan karambolde Larin topa iki kez vururken, defans kornere gönderdi.

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