Kartal seriye taktı

Beşiktaş, son haftalarda yakaladığı ivmeyi evinde Kayserispor'a karşı da sürdürmek istiyordu. Kadro istikrarına çok önem veren teknik direktör Solskjaer, bu maçta da alışkanlığından vazgeçmemiş ve son haftalarda kullandığı ilk 11'i sahaya sürmüştü. Kayserispor ise ivme yakaladığı Jakirovic'le zorlu deplasmandan puan alarak, ligde kalma ihtimalini güçlendirmek istiyordu. Beşiktaş adına ilk 15 dakikada dikkat çeken görüntü oyunu takım olarak rakip yarı alana yığmasıydı. Solskjaer, geldiğinde vadettiği hücum oyununu yavaş yavaş oturtuyor. Ancak pozisyon üretme konusunda aynı şeyi söyleyemeyiz.

Savunmada ise hücuma çıkarken stoperlerin yanında Svensson yanaşıp o bölgeyi üçlüyor, Masuaku ise sol kanadı komple kullanıp hücuma destek veriyordu. Joao Mario da bu anlarda merkeze yanaşıp atak organizasyonlarında Rafa Silva'yı destekliyordu. İlk yarı biterken Beşiktaş, sezon başından beri en iyi yaptığı işi yaparak golü buldu. Rafa Silva ile başlayıp, İmmobile ile şekillenen atak, Mario'nun uzak direğe sert şutuyla gole dönüştü. İkinci yarıda Beşiktaş kontrollü oyuna geçerek Kayserispor'un arkada alacağı riskleri kovaladı. Solskjaer'in bu boşlukları görerek Arroyo'yu oyuna alması skoru artırma isteğiydi. Sonucu belirleyen golü son dakikada penaltıdan Semih'in atması da anlamlıydı. Siyah-beyazlıların oyunu bir önceki Eyüpspor maçının gerisindeydi ancak istikrara hasret olan takımın arka arkaya kazanma alışkanlığı kazanması kıymetliydi.