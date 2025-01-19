Kartal yine tekledi

Beşiktaş, geçen hafta kazanarak ligde yakaladığı ivmeyi devam ettirmek istiyordu. Rakip ise, sezonun gözde takımı Samsunspor'du. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılabilmesi için en önemli rakiplerinden bir tanesi. İçeride dışarıda her takımı zorlayan Samsunspor, bütün maçlara ortak olmasını biliyor. Beşiktaş, bu görevde son maçına çıkan Serdar Topraktepe ile, bir süredir yaptığı gibi üçlü orta sahayla çıkmıştı. Bu şablon, görsel olarak çok iyi oyuna dönüşmese de kaybetmeme anlamında olumlu sonuçlar veriyordu. Samsunspor, kalabalık ön alan baskısı ile maça başlarken, Beşiktaş yine hızlı geçişi tercih etti. İki sezondur kendini gösteren bu oyun Solskjaer ile artık hücum futboluna dönüşmesi lazım. İlk yarıda klasik orta alan mücadelesi yaşanırken, akıllarda kalan en önemli an, İmmobile'nin Seri A günlerini hatırlatan, direkten dönen şutuydu. Masuaku'nun nadiren yaşanan iyi performansıyla beraber Beşiktaş sol kanadı daha fazla kullanmaya çalıştı ama istediği pozisyonları üretemedi. Ancak rakibe de tehlikeli pozisyon vermedi. Emre Kılınç'ın şutunu çelen Mert, yine skoru ortada tutan isimdi.