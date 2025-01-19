Kartal yine tekledi

Geçen hafta Bodrum galibiyetiyle 3 maçlık suskunluğunu bozan Beşiktaş, dün evinde Samsunspor’la berabere kalarak istikrarsız sonuçlarına bir yenisini ekledi. Konuk ekip 64'te 10 kişi kalınca hareketlenen siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Solskjaer’in tribünden izlediği maçta gol atmayı başaramadı.
Beşiktaş, geçen hafta kazanarak ligde yakaladığı ivmeyi devam ettirmek istiyordu. Rakip ise, sezonun gözde takımı Samsunspor'du. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılabilmesi için en önemli rakiplerinden bir tanesi. İçeride dışarıda her takımı zorlayan Samsunspor, bütün maçlara ortak olmasını biliyor. Beşiktaş, bu görevde son maçına çıkan Serdar Topraktepe ile, bir süredir yaptığı gibi üçlü orta sahayla çıkmıştı. Bu şablon, görsel olarak çok iyi oyuna dönüşmese de kaybetmeme anlamında olumlu sonuçlar veriyordu. Samsunspor, kalabalık ön alan baskısı ile maça başlarken, Beşiktaş yine hızlı geçişi tercih etti. İki sezondur kendini gösteren bu oyun Solskjaer ile artık hücum futboluna dönüşmesi lazım. İlk yarıda klasik orta alan mücadelesi yaşanırken, akıllarda kalan en önemli an, İmmobile'nin Seri A günlerini hatırlatan, direkten dönen şutuydu. Masuaku'nun nadiren yaşanan iyi performansıyla beraber Beşiktaş sol kanadı daha fazla kullanmaya çalıştı ama istediği pozisyonları üretemedi. Ancak rakibe de tehlikeli pozisyon vermedi. Emre Kılınç'ın şutunu çelen Mert, yine skoru ortada tutan isimdi.
BASKI SONUÇ GETİRMEDİ
İkinci yarı, İlk yarının benzeri gibi başladı. Stada gelenler ikili mücadele gördü belki ama pozisyon kısırlığı uzun süre devam etti. Serdar Hoca, rakibiyle olan puan farkını indirmek için daha fazla risk almalıydı. Oyun bir yerden sonra Semih'i çağırdı. Böylece, Mario çıkıp Rafa Silva'nın 10 numaraya geçişi de sağlanırdı. Çünkü rakibi kenardan açamayınca en iyi yaptığın iş olan merkezden geçişi sağlamalısın. Hoca, değişikliği Semih yerine Muçi ile yaptı. Bu da kabul edilebilirdi. Nitekim etkili de oldu. Samsunspor 10 kişi kalınca Beşiktaş baskıyı kurdu. Muçi'nin etkili oyunu pozisyonları beraberinde getirdi. Riskli oyunda arkada verilen boşlukta oluşan pozisyonu yine Mert savuşturdu. Beşiktaş, kurduğu baskıdan sonuç alamadı ve evinde 2 puan bıraktı.