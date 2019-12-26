SÜPER LİG

Kartal'da sağ beke N'Sakala

Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fabrice N'Sakala ile görüştüğü öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
29 yaşındaki N'Sakala, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 1 asist yaptı.

29 yaşındaki N'Sakala, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 1 asist yaptı.

Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Aytemiz Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu N'Sakala konusunda devreye giren Beşiktaş, hem futbolcu hem de kulübü ile birer görüşme yaptı.

Siyah beyazlı takımın, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alan N'Sakala'nın takıma katılmasına sıcak bakıldığı, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi. Fransız futbolcuların sezon sonunda sözleşmesi bitecek.


Tyler Boyd'a Süper Lig'den sürpriz talip
Tyler Boyd'a Süper Lig'den sürpriz talip

Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde 5-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçının ardından ilk yarının son haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Yukatel Denizlispor'da transfer çalışmaları başladı. İkinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan yeşil-siyahlıların Beşiktaşlı Tyler Boyd'u gündemine aldığı öğrenildi. Geçen yıl Ankaragücü'nde oynayıp sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak düzenli forma şansı bulamayan Amerikalı futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edilmek istendiği ifade edildi. Her iki kanatta ve forvette görev yapan 24 yaşındaki oyuncunun da istikrarlı olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in Boyd'a onay verdiği ve yönetimin Beşiktaş'la görüşmelere başladığı öğrenildi.

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