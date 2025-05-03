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Kartepe Tırmanma Yarışı başladı

Kartepe Tırmanma Yarışı başladı

16:483/05/2025, Cumartesi
AA
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Sporcular, antrenman çıkışları yaptı.
Sporcular, antrenman çıkışları yaptı.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.


Şampiyonanın ikinci ayağında, 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele ediyor.


Organizasyon, yarın sporcuların 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.




#Türkiye Tırmanma Şampiyonası
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