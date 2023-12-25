Süper Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın gollerini 30'uncu dakikada Hajradinovic ile 60'ıncı dakikada Da Costa kaydetti.

Çaykur Rizespor'un golleri ise 45+2 ve 73'üncü dakikada Gaich'den geldi. Öte yandan karşılaşmanın 17'nci dakikasında Kasımpaşa'da Aytaç Kara penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 23'e çıkarırken, Çaykur Rizespor ise 26 puana ulaştı.

13'üncü dakikada Kasımpaşa'da sol kanatta topla buluşan Yasin Özcan, ceza sahası yayındaki Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ceza sahası içerisinde Emirhan Topçu'nun eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, bir süre oyunu durdurdu ve VAR ile konuştu. VAR'dan gelen uyarı sonrası izlemeye giden Turgut Doman, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.