Kasımpaşa - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe, Süper Lig 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, Alanyaspor beraberliği sonrası Kasımpaşa karşısına mutlak üç puan parolasıyla çıkıyor.
Fenerbahçe'de tek eksik sakatlığı bulunan Jhon Duran. Kolombiyalı forvet oyuncusu, bu akşam takımını yalnız bırakacak.