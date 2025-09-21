Yeni Şafak
Kasımpaşa - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

16:50 21/09/2025, Pazar
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Fenerbahçe, Süper Lig 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.


Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.


Sarı-lacivertliler, Alanyaspor beraberliği sonrası Kasımpaşa karşısına mutlak üç puan parolasıyla çıkıyor.


Fenerbahçe'de tek eksik sakatlığı bulunan Jhon Duran. Kolombiyalı forvet oyuncusu, bu akşam takımını yalnız bırakacak.


KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa:
Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Gueye.
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

