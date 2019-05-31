Kasımpaşa İbrahim Üzülmez'i açıkladı

Kasumpaşa, İbrahim Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacak.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir" ifadeleri yer aldı.
Gençlerbirliği Kulübü, dün İbrahim Üzülmez ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.
Kamuoyuna duyuru
Teknik Direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12:00’da Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir.
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/lUwe371eOd
Kamuoyuna duyuru
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