SÜPER LİG

Kasımpaşa İbrahim Üzülmez'i açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü, yarın teknik direktör İbrahim Üzülmez ile resmi sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
İbrahim Üzülmez yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterecek.

İbrahim Üzülmez yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterecek.

Kasumpaşa, İbrahim Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacak.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir" ifadeleri yer aldı.

Gençlerbirliği Kulübü, dün İbrahim Üzülmez ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.