Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den hakem yönetimine tepki
SÜPER LİG

Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den hakem yönetimine tepki

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Galatasaray maçının yönetimini eleştirerek "Bu olanlardan dolayı vebali olanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Ama bu iş burada bitmeyecek diyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Erol Bedir

Erol Bedir

Fotoğraf: İlyas KAPLAN

Bedir, İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın iki maçta bir puan aldığını hatırlatarak alınan sonucun çok normal olduğunu söyledi.

"Galatasaray buradan mutlaka galip gelmeliydi" diyen Bedir, şunları kaydetti;

"Ama sahada ama dışarıda ama başkasının yardımıyla galip gelmeliydi. İki gol atan oyuncumuz cezalandırıldı. 'Niye Galatasaray'a gol attınız?' diye. İnce ince ne olduğunu hepimiz gördük. İlk sarı kartlarda cömert davranılarak, ikinci sarı kartların haklılığını gösterdi. Emre Mor'u niye attı anlamadım. Dengelemek uğruna. Skoru aldıktan sonra Emre'yi attı. Bu arada verdiği penaltı, kartlar, goller ve vermediği goller, söylenecek hiçbir şey yok. Dün İstanbul'da MHK Başkanımız Zekeriya Alp Bey bizlere bir sunum yaptı. Yeni bir başlangıç yaptığımızı söyledi. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağımızı söyledi. Ben Zekeriya Başkan'ın dürüstlüğüne inanıyorum. Ama böyle bir şekilde 'yeni' başlayacaksa bu lig bitmez. Bu ligin böyle devam etmesi mümkün değil."

  • "Galatasaray yenilseydi belki başka dengeler bozulacaktı"

"Ben iddia ediyorum eğer sonuç alınmasaydı bizden tahmin ediyorum 3-4 kişi daha atılır hükmen mağlup olurduk. Galatasaray'ın bir puanda kalmış olması, bizi Şampiyonlar liginde temsil eden bir takımın illa galip gelmesini gerektirmiyor. Burada ter döküp emek veriyoruz. Binlerce insan maçını izliyor yazıklar olsun, diyorum. Şimdi yarın Merkez Hakem Kurulu veya federasyon toplanır kendince hocaya veya VAR'dakilere bir iki maç ceza verirler. Ama anladığım kadarıyla çok değişik şeyler oluyor. Bizim 1 puanlı Galatasaray'ı yenme hakkımız yoktu açık ve net. Bu seferde Galatasaray yenilseydi belki başka dengeler bozulacaktı. Dolayısıyla bizim yenilmemiz gerekiyordu. Ben bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Bu olanlardan dolayı vebali olanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Ama bu iş burada bitmeyecek diyorum."

Kayserispor-Galatasaray: 2-3
Kayserispor-Galatasaray: 2-3

Süper Lig'de 3. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. 5 kırmızı kartın çıktığı mücadelede galibiyet golü 90+9. dakikada Adem Büyük'ten geldi.Karşılaşmadan dakikalar;28. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Yasir Subaşı'nın ceza sahasına gönderdiği topa savunma oyuncularının arasında iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.GOL!37. dakikada Kayserispor öne geçti. Kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Galatasaray'da Mariano'dan gelen topu kalecisine göndermek isteyen Luyindama'nın hatalı geri pasında meşin yuvarlak Kayserisporlu Henrique'de kaldı. Ceza yayında topla buluşan Henrique, ceza sahasına girdikten sonra öne çıkan kaleci Muslera'dan sıyrılıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.44. dakikada sağ kanatta gelişen Kayserispor atağında Lopes'in ceza sahasına gönderdiği pasla altıpas üzerinde topla buluşan Umut Bulut'un kontrol edemediği meşin yuvarlak kalecide kaldı.49. dakikada Mensah’ın ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan döndü. Topu tekrar önünde bulan Mensah rakiplerini geçerek önünü boşalttı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mensah şutunu çıkardı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.56. dakikada Feghouli’nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Belhanda’nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung’ta kaldı.GOL VAR'A TAKILDI!60. dakikada Feghuili’nin şutunda top kaleci Lung’tan döndü, dönen topu takip eden Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından pozisyon gol değeri kazanmadı.GOL!65. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada Abdennour ile Babel topa yükseldi. Pozisyon bitiminde VAR’a giden hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Abdennour’un topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine gelen Belhanda, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımının beraberlik golünü kaydetti. Pozisyon sonrası Abdennour ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 1-1KIRMIZI KART!74. dakikada İstikbal Mobiluya Kayserisporlu oyuncu Henrique, rakibi Mariano’ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.GOL!87. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Babel’in şutunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-2KIRMIZI KART!89. dakikada Emre Mor, rakibine yaptığı hareketin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.GOL!90. dakikada Bilal’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Umut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-290+4. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Luyindama müsait pozisyondaki kafa vuruşunda topu yandan auta gönderdi.GOL!90+9. dakikada Feghouli’nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topu kontrol eden Adem, düzgün vuruşla takımını tekrar öne geçiren golü kaydetti. 2-3Galatasaray, 5 golün atıldığı ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçta; Adem Büyük&#39;ün 90+9&#39;da attığı golle Kayserispor&#39;u 3-2 mağlup etti.🔴 Abdennour🔴 Henrique🔴 Emre Mor🔴 Umut Bulut🔴 Ümit Davala pic.twitter.com/dugYujP1wc&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Ağustos 2019

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