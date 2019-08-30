Kayserispor-Galatasaray: 2-3

Süper Lig'de 3. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. 5 kırmızı kartın çıktığı mücadelede galibiyet golü 90+9. dakikada Adem Büyük'ten geldi.

Karşılaşmadan dakikalar;

28. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Yasir Subaşı'nın ceza sahasına gönderdiği topa savunma oyuncularının arasında iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

GOL!

37. dakikada Kayserispor öne geçti. Kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Galatasaray'da Mariano'dan gelen topu kalecisine göndermek isteyen Luyindama'nın hatalı geri pasında meşin yuvarlak Kayserisporlu Henrique'de kaldı. Ceza yayında topla buluşan Henrique, ceza sahasına girdikten sonra öne çıkan kaleci Muslera'dan sıyrılıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

44. dakikada sağ kanatta gelişen Kayserispor atağında Lopes'in ceza sahasına gönderdiği pasla altıpas üzerinde topla buluşan Umut Bulut'un kontrol edemediği meşin yuvarlak kalecide kaldı.

49. dakikada Mensah’ın ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan döndü. Topu tekrar önünde bulan Mensah rakiplerini geçerek önünü boşalttı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mensah şutunu çıkardı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada Feghouli’nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Belhanda’nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung’ta kaldı.

GOL VAR'A TAKILDI!

60. dakikada Feghuili’nin şutunda top kaleci Lung’tan döndü, dönen topu takip eden Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından pozisyon gol değeri kazanmadı.

GOL!

65. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada Abdennour ile Babel topa yükseldi. Pozisyon bitiminde VAR’a giden hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Abdennour’un topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine gelen Belhanda, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımının beraberlik golünü kaydetti. Pozisyon sonrası Abdennour ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 1-1

KIRMIZI KART!

74. dakikada İstikbal Mobiluya Kayserisporlu oyuncu Henrique, rakibi Mariano’ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

GOL!

87. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Babel’in şutunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-2

KIRMIZI KART!

89. dakikada Emre Mor, rakibine yaptığı hareketin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

GOL!

90. dakikada Bilal’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Umut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

90+4. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Luyindama müsait pozisyondaki kafa vuruşunda topu yandan auta gönderdi.

GOL!

90+9. dakikada Feghouli’nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topu kontrol eden Adem, düzgün vuruşla takımını tekrar öne geçiren golü kaydetti. 2-3