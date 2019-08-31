Kayserispor-Galatasaray maçının bitiş süresi hesaplandı
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Kayserispor-Galatasaray maçının bitiş süresi hesaplandı

Galatasaray'ın Kayserispor'u 90+9. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmesi sonrasında maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na mücadeleyi fazla uzattı eleştirileri getirildi. Yayıncı kuruluşun mücadele sonu yayınında maçın duraklama dakikalarında oyun oynanmayan süresi hesaplandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adem Büyük Galatasaray'ın golünü mücadelenin 99. dakikasında attı.

Adem Büyük Galatasaray'ın golünü mücadelenin 99. dakikasında attı.

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın sonunda ev sahibi ekibin teknik direktörü Hikmet Karaman ve başkan Erol Bedir mücadelenin hakemine tepki gösterdi.

Galatasaray'ın galibiyet golünü 90+9. dakikada atmasıyla ilgili olarak 'Mücadele 8 dakika uzadı, hakem niye devam ettirdi?' eleştirilerine yayıncı kuruluşun maç sonu yayınında Metin Tekin ve Tugay Kerimoğlu'ndan yanıt geldi.

İki yorumcu da duraklama dakikalarında maçın durduğunu belirterek oynanmayan sürelerin mücadele sonuna eklendiğini ifade etti.

3. gole kadar maç 4 dakika 5 saniye durdu

  • Galatasaray'ın Adem Büyük ile attığı gol 98. dakikanın 30. saniyesinde geldi. Mücadele ise duraklama dakikalarında tam 4 dakika 5 saniye oynanmadı. Umut Bulut'un eşitlik golünün incelenmesi tam 2 dakika 45 saniye sürerken tecrübeli futbolcunun 2. sarı kartı ve atılması süresi de 1 dakika 20 saniye sürdü.

Kayserispor-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında 4 dakika 5 saniye duraklama yaşandı.
Kayserispor-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında 4 dakika 5 saniye duraklama yaşandı.

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