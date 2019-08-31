Kayserispor-Galatasaray maçının bitiş süresi hesaplandı

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın sonunda ev sahibi ekibin teknik direktörü Hikmet Karaman ve başkan Erol Bedir mücadelenin hakemine tepki gösterdi.

Galatasaray'ın galibiyet golünü 90+9. dakikada atmasıyla ilgili olarak 'Mücadele 8 dakika uzadı, hakem niye devam ettirdi?' eleştirilerine yayıncı kuruluşun maç sonu yayınında Metin Tekin ve Tugay Kerimoğlu'ndan yanıt geldi.

İki yorumcu da duraklama dakikalarında maçın durduğunu belirterek oynanmayan sürelerin mücadele sonuna eklendiğini ifade etti.

3. gole kadar maç 4 dakika 5 saniye durdu

Galatasaray'ın Adem Büyük ile attığı gol 98. dakikanın 30. saniyesinde geldi. Mücadele ise duraklama dakikalarında tam 4 dakika 5 saniye oynanmadı. Umut Bulut'un eşitlik golünün incelenmesi tam 2 dakika 45 saniye sürerken tecrübeli futbolcunun 2. sarı kartı ve atılması süresi de 1 dakika 20 saniye sürdü.