Kayserispor Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti

Kayserispor Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti

14:426/02/2026, Cuma
AA
Joshua Brenet, sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzaladı.
Joshua Brenet, sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 31 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Curaçao asıllı 31 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Joshua Brenet ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



#Kayserispor
#Joshua Brenet
#Hollanda
