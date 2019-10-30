SÜPER LİG

Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi

Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan ve elde ettiği 4 beraberlik ve 4 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Bülent Uygun, getirildi.

Haber Merkezi DHA
Bülent Uygun Katar Ligi takımlarından Er-Reyyan'ı çalıştırıyordu.

Bülent Uygun Katar Ligi takımlarından Er-Reyyan'ı çalıştırıyordu.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan Kayserispor, daha sonra Karaman ile yollarını ayırıp Samet Aybaba ile anlaşmıştı. 17 gün teknik direktörlük yapan ve ardından istifa eden Samet Aybaba'nın yerine de teknik direktör Bülent Uygun getirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kente gelen teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Büyükkılıç, "Hayırlı olsun Kayseri. Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Bülent Uygun, Kayserispor Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman ve kulüp yöneticileriyle çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

  • İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim'de istifa etmiş, 11 Ekim'de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda pazar günü oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti. Aybaba da 28 Ekim'de yönetime istifasını sunmuştu.

Kayserispor, Bülent Uygun ile anlaştı.
Kayserispor, Bülent Uygun ile anlaştı.
DHA


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