Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Kayserispor'da yönetim, ikinci yarı öncesi Bülent Uygun'la karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı.

Ligin 10. haftasında takımın başına geçen Bülent Uygun, görev aldığı 7 haftada 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşadı.

Uygun yönetiminde çıkılan ilk maçta Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyet umutları yeşertse de kötü gidişat ilerleyen haftalarda da devam etti. Bu karşılaşmanın ardından çıktığı 6 müsabakada sadece sahasında Çaykur Rizespor'u yenen ve 5 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 16 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 10 puan topladı ve ligin son sırasında yer aldı.