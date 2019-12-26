SÜPER LİG

Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Süper Lig'in dibine demir atan Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi DHA
Bülent Uygun yönetimindeki Kayserispor, son olarak çıktığı Başakşehir maçında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Bülent Uygun yönetimindeki Kayserispor, son olarak çıktığı Başakşehir maçında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün / AA

Kayserispor'da yönetim, ikinci yarı öncesi Bülent Uygun'la karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı.

Ligin 10. haftasında takımın başına geçen Bülent Uygun, görev aldığı 7 haftada 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşadı.

Uygun yönetiminde çıkılan ilk maçta Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyet umutları yeşertse de kötü gidişat ilerleyen haftalarda da devam etti. Bu karşılaşmanın ardından çıktığı 6 müsabakada sadece sahasında Çaykur Rizespor'u yenen ve 5 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 16 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 10 puan topladı ve ligin son sırasında yer aldı.

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