Kayserispor'da Erling Moe dönemi başladı

18:5825/02/2026, Çarşamba
AA
Erling Moe resmen göreve başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Norveçli çalıştırıcı Erling Moe, 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Norveçli çalıştırıcı Erling Moe düzenlenen törenle 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı.


RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki imza töreninde konuşan Moe, Kayserispor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.


Türkiye'de daha önce çalıştığını, Türk insanıyla birlikte olmaktan keyif aldığını belirten Moe, "Kayserispor'dan böyle bir teklif geldiğinde projeyi heyecan verici buldum ve karar vermem aslında o kadar uzun sürmedi. Bu benim ve ekibim adına önemli bir meydan okuma. Ben en iyimizi ortaya koyacağımıza ve hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.




