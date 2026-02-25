Süper Lig'den Çin'e transfer oldu: Resmi açıklama geldi

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Prince Ampem’in transferi konusunda Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port ile anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig’de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig’de geçirdiğimiz iki sezondaki performansı için Prince Ampem’e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."