Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'den Çin'e transfer oldu: Resmi açıklama geldi

Süper Lig'den Çin'e transfer oldu: Resmi açıklama geldi

Tuğçe Erginkoç
10:5625/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Süper Lig ekibi Eyüspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Süper Lig ekibi Eyüspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Süper Lig'de heyecan devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. İstanbul ekibi Eyüpspor'dan, transfer açıklaması geldi. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yıldız futbolcusu Prince Ampem'in Çin'e transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Prince Ampem’in transferi konusunda Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port ile anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig’de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig’de geçirdiğimiz iki sezondaki performansı için Prince Ampem’e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."



#Süper Lig
#Eyüpspor
#Prince Ampem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Hatay Defne konut belirleme kurası çekilişi sonuçları isim listesi