Kayserispor'da Nurettin Açıkalın yeniden başkanlığa seçildi

13:3528/02/2026, Cumartesi
AA
Kayserispor Kulübünün Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Nurettin Açıkalın yeniden başkanlığa seçildi. Açıkalın genel kurulda bir konuşma yaptı.
Kayserispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Nurettin Açıkalın, yeniden başkanlığa seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, geçmiş döneme ait faaliyet raporlarının okunmasıyla başladı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Nurettin Açıkalın, oy birliğiyle tekrar başkanlık görevine getirildi.

Genel kurulda konuşan Açıkalın, sezon başında transfer tahtasını açmak için 4 milyon avro ödeme yaptıklarını ve ara transfer döneminde de 700 bin avro ödemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Göreve geldiği ilk günden beri kulübe hizmet etmek için mücadele verdiğini ifade eden Açıkalın, "Herhangi bir alacak verecek konusu olmadan ilerleteceğimizi beyan ettik, taahhüt ettik. O şekilde de ilerletiyoruz. Bağış veya sponsorluk adı altında elimizden gelen her şeyi bu kulüp için yapıyoruz." dedi.

Kulübün mali durumuna da değinen Açıkalın, şunları kaydetti:

"Geçen yıl şubat ayında yaptığımız kongrede açıkladığımız borç miktarı 1 milyar 320 milyon liraydı. Bu miktar 38-39 milyon avroya tekabül ediyor. Şimdi ise borcumuz 900 milyon lira civarında. Bu da aşağı yukarı 15-16 milyon avroya tekabül eder. Biz bir taraftan borcu azaltmak için diğer taraftan da kulübün güncel harcamaları için mücadele ediyoruz. Kayserispor Kulübünün yıllık 15 milyon avroya yakın gideri var. Dolayısıyla hem bu giderleri ödeyip hem borcu bu miktarda azaltmak, ciddi anlamda bir yönetim başarısıdır."

Şehirdeki iş insanlarından Kayserispor'a daha fazla destek talep eden Açıkalın, sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçı kazanarak ligde kalma yolunda önemli bir virajı geçeceğine inandığını kaydetti.



