Kayserispor'da Nurettin Açıkalın yeniden başkanlığa seçildi

Göreve geldiği ilk günden beri kulübe hizmet etmek için mücadele verdiğini ifade eden Açıkalın, "Herhangi bir alacak verecek konusu olmadan ilerleteceğimizi beyan ettik, taahhüt ettik. O şekilde de ilerletiyoruz. Bağış veya sponsorluk adı altında elimizden gelen her şeyi bu kulüp için yapıyoruz." dedi.

"Geçen yıl şubat ayında yaptığımız kongrede açıkladığımız borç miktarı 1 milyar 320 milyon liraydı. Bu miktar 38-39 milyon avroya tekabül ediyor. Şimdi ise borcumuz 900 milyon lira civarında. Bu da aşağı yukarı 15-16 milyon avroya tekabül eder. Biz bir taraftan borcu azaltmak için diğer taraftan da kulübün güncel harcamaları için mücadele ediyoruz. Kayserispor Kulübünün yıllık 15 milyon avroya yakın gideri var. Dolayısıyla hem bu giderleri ödeyip hem borcu bu miktarda azaltmak, ciddi anlamda bir yönetim başarısıdır."