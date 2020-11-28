SÜPER LİG

Kayserispor'da sakatlık kabusu

Galatasaray maçında sakatlanan Kayserispor'da Yasir Subaşı'nın 1 ay, Silviu Lung'un ise 3 hafta sahalardan uzak alacağı açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Lung, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Lung, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Fotoğraf: İlyas KAPLAN / DHA

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da kaleci Silviu Lung ve sol bek Yasir Subaşı'nın sağlık durumları belli oldu.

Lung 3 hafta yok

Sağ bacak üst adalesinde orta derece zorlanma olduğu tespit edilen Lung, 3 hafta formasından uzak kalacak.

Silviu Lung: Hayatımda böyle bir ağrı hissetmedim
Silviu Lung: Hayatımda böyle bir ağrı hissetmedim

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Kayserispor’da alınan 1 puanın sevinci yaşanırken, kaleci Lung’un sakatlığı ise moralleri bozdu. Maçın ilk yarısında sağ bacak üst adalesinden sakatlanan ve sonrasında ikinci yarıya çıkamayan başarılı eldivenin MR’ı çekildi."İnşallah çok ciddi bir sakatlığım yoktur"Birkaç hafta formasından uzak kalacak olan Rumen file bekçisi, "Çok üzgünüm. İnşallah çok ciddi bir sakatlığım yoktur. Hayatımda böyle bir ağrı hissetmedim. Umarım formama kavuşmam uzun sürmez" dedi. Galatasaray eksiklerle çıktığı maçta Kayserispor'a takıldı

Yasir 1 ay forma giyemeyecek

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan, ilk tetkikleri sonrasında köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Yasir Subaşı, 1 ay forma giyemeyecek. Ameliyat olacağı söylenen ancak Kayseri’de yapılan ikinci tetkikler sonrasında ameliyat olmasına gerek görülmeyen Yasir Subaşı’nın tedavisine başlandı. Sol bek oyuncusu Yasir, sarı-kırmızılı takımın oynayacağı Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında takımındaki yerini alamayacak.

Yasir ile Oğulcan'ın maçtaki mücadelesi.
Yasir ile Oğulcan'ın maçtaki mücadelesi.


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