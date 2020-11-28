Kayserispor'da sakatlık kabusu

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da kaleci Silviu Lung ve sol bek Yasir Subaşı'nın sağlık durumları belli oldu.
Lung 3 hafta yok
Sağ bacak üst adalesinde orta derece zorlanma olduğu tespit edilen Lung, 3 hafta formasından uzak kalacak.
Yasir 1 ay forma giyemeyecek
Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan, ilk tetkikleri sonrasında köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Yasir Subaşı, 1 ay forma giyemeyecek. Ameliyat olacağı söylenen ancak Kayseri’de yapılan ikinci tetkikler sonrasında ameliyat olmasına gerek görülmeyen Yasir Subaşı’nın tedavisine başlandı. Sol bek oyuncusu Yasir, sarı-kırmızılı takımın oynayacağı Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında takımındaki yerini alamayacak.
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