Kayserispor'un Antalya kampı başladı

14:283/01/2026, Cumartesi
IHA
Kayserispor sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
Kayserispor sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarına Antalya’da başladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Antalya kampına dün akşam antrenmanıyla start verildi. Teknik Direktör Radomir Djalovic nezaretinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Antalya’da çalışacak. Kampın ilk gününde Teknik Direktör Radomir Djalovic yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas oyunlarıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarını sürdürecek.



#Süper Lig
#Kayserispor
#Antalya
