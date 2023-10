Kenan Koçak: Milli takımda büyük kavgalara şahit olmadım

Kenan Koçak, birçok konuda açıklamalarda bulundu. Federasyon çatısı altında bulunmasa da Türk futboluna destek vermeye devam edeceğini belirten Koçak, "Bir işe başladığınız zaman ayrılıklar da olabiliyor. Öncelikle Sayın Mehmet Büyükekşi'ye, Müslüm Özmen, Yusuf Günay'a özellikle Hamit Altıntop'a ve diğer yönetici büyüklerime, benimle alakalı düşünceleri, benimle devam etmek istedikleri için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ben bu süreçten sonra yardımcılık yapmak istemediğim çünkü 2 sene önce ilk defa yardımcılık yaptım ben. Bu 2 yılda gerçekten çok zor bir iş olduğunu gördüm. 2 sene önceki teklifi; proje için, bayrak için, Türkiye'm için kabul edip, kendi kariyer planlamamı biraz daha geri plana attım. Güzel istişarelerimiz, görüşmelerimiz oldu. Ben de kendilerine teşekkür ettim ve sarılarak ayrıldık. Ne kadar federasyon altında görev almasak da bu milli takım hepimizin milli takımı. Ben yine elimden gelen bir şey olursa milli takım için 7/24 hizmetteyim. Burası milli takım, milli takım görevinden kaçılmaz. İnsan ister istemez her türlü sorumluluğu biliyor. O yüzden artık dışardan ya da başka bir faaliyetle Türk futboluna destek vermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki son 3 maçından 1 galibiyet çıkartması halinde Almanya biletini büyük ihtimalle alacağını ifade eden Kenan Koçak, "Bir iş yapıyorsak inanırsınız. Biz de Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize inanıyorduk. Söylediğim gibi bu kararı veren yetkililere saygı duymak lazım. Kendi düşünceleri vardır ki bu karara vardılar. Biz hoca olarak yönetimin verdiği karar saygı duymak zorundayız. O kararlarla yaşamayı öğrenmek durumundayız. Tabii ki şu an grupta iyi bir durumdayız. Hırvatistan ile aynı puandayız. Önümüzde 3 maç var. 3 maçı da kazanabilecek güce sahibiz. 1 galibiyet ile büyük ihtimalle Almanya bileti alınmış olacak. O yüzden milli takıma veda ettik ama gönlümüz rahat veda ettik. Eminim ki bu çocuklar geri kalan adımları atıp Türkiye'yi, Avrupa Şampiyonası'na götürecekler" diye konuştu.

Birçok takımdan teklif aldığını ancak görevde olan teknik direktörleri olduğu sürece bunları açıklamanın doğru olmayacağının altını çizen Kenan Koçak, inandığı bir projede çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Koçak, "Bizler profesyoneliz. Şu anda kendimi ülke olarak sınırlamış değilim. Şurada çalışırım, şurada çalışmam diye bir kaidem yok. Ben her türlü plan, projeye açığım. Nerede, nasıl bir proje olur onu hep beraber göreceğiz. Bundan sonra durumlar biraz değişti. İlgi alanımız, konsantrasyonumuz başka yöne ayrıldı. O yüzden bizde artık zaman ne gösterecek bakacağız. Almanya'dayken de teknik direktör olduktan sonra hiçbir şekilde spekülasyonlara girmedim. Hiçbir şekilde yorum getirmedim. Onun için de şimdi de herhangi bir spekülasyona yorum getirmek istemiyorum. Çünkü kulüplerde hoca arkadaşlarımız, yöneticiler var. Çok samimi, içten görüşmelerimiz var. Onun için bu tür görüşmeleri daha profesyonelce yaşayıp, kendime saklamak istiyorum. Sağ olsunlar çok teklif aldık. Bundan sonra bakalım ne olacak. Söylediğim gibi durum değişti. Aralarında inandığımız, iyi bir proje olursa tabii ki seve seve kabul ederiz" dedi.

Türk futbolunun gelecek yıllarda iyi olacağını belirten Kenan Koçak, öncelikle Türk teknik direktörlere sahip çıkılmasını istedi. Birçok başarılı Türk antrenörün geldiğini söyleyen Kenan Koçak, "Öncelikle yöneticilerimize, futbolumuza çok değerli yabancı oyuncular kattıkları için teşekkür etmek lazım. Özellikle bu sene o kadar kaliteli yabancı oyuncu geldi ki umarım onlar Türk futboluna katkıda bulunur. Lakin onları buraya getirdiğimizde iyi çalışmayıp, güncel performanslarını artırmazsak ister istemez biz onların, onlar bizim seviyemize gelebilir. Biz maalesef kendimizi biraz küçük görmeye alışığız. Sanıyoruz ki Avrupa'da, dışarıda her şey daha farklı gibi bir yapımız var. Öncelikle kendi insanımızın, kendi ülke futbolcumuzun gücünü bilelim. Türk hocalarımızın değerlerini bilelim. Çok değerli hocalarımız var. Geçen sene Emre Hocam iyi bir iş çıkarttı. Şu anda Arda Hoca, İlhan Palut Hoca senelerdir öyle. Ömer Hoca bir yandan, Çağdaş Hoca bir yandan... Saymakla bitmeyecek değerli hocamız var. Sözde değil, onlara sahip çıkalım. Onlara sahip çıktıkça onlar da Türk futboluna katkıda bulunup, katkıda bulundukça da futbolcu yetiştirip başarı gelecektir. Kendi ülke insanına inanan biriyim. Kalitemiz var ama sadece bu yetmiyor. Liyakat, her gün üstüne koyarak artar, her gün üstüne koyarak çalışılır. Onun için liyakat çok önemli. Önümüzdeki yıllarda Türk futbolu daha iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.