Vincenzo Montella: "Kabul ederken hiç tereddüt etmedim"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirdiği Vincenzo Montella için Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop ve Montella hazır bulundu. Törende yapılan açıklamalar şu şekilde:





Mehmet Büyükekşi: "Hocamıza büyük sevgi duyuluyor"

"Bildiğiniz üzere geçen hafta eski teknik direktörümüz Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Stefan Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörümüz Montella ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu güzel aileye hoş geldin diyorum. Bu çok önemli görevinde başarılar diliyorum. Sayın Montella'nın futbolculuk kariyeri başarılarla dolu."





"3 yıllık anlaşma yaptık"

"Disiplinli, parlak ve geleceği olan bir futbol adamı. Adana Demirspor'un teknik direktörlüğü görevini başarıyla yerine getirdi. Hem başarısı hem saha dışındaki tutum ve davranışlarıyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Montella'nın aynı istikrarını A Milli Takım için göstermesini diliyoruz. Bu görev son derece saygın, anlamlı ve önemli bir görev. Bugüne kadar milli takımımızda görev yapmış tüm teknik adamlarımızı saygıyla anıyorum. Çünkü, milli takım hepimiz için çok önemli. Bayrağımızı gururla temsil eden bir takım. Çok değerli hocalarla çalışıldı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. A Milli Takımımız'ın Avrupa'nın her yerinden ve Türkiye'den gidecek vatandaşlarımızın çok büyük destek olacağını biliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Sayın Montella ile 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Montella ile birlikte Milli Takımımız'ın ülkemize çok büyük sevinçler yaşatmasını diliyorum."





"Teknik heyette 2 yerli hoca olacak"

"Teknik ekipte Türk yardımcı hocalar olacak. Hedefimiz 2 isim. Hem bizim hem hocamızın görüşmeleri olacak. Henüz görüşmeler olmadı. Görüşmelerden sonra hocamızla toplantı yapacağız. Önümüzdeki hafta kararımızı duyuracağız."





"Hocamız Türkiye'de yaşayacak"

"Bundan önceki hocalar kendi ülkelerinde yaşıyordu, A Milli Takım zamanlarında buraya geliyordu. Montella hocamızla anlaşmamız gereği, hocamız İstanbul'da yaşayacak. Sadece büyük takımların değil, Anadolu'daki çoğu maçı da yerinden izleyecek. Başlangıç olarak Konya'ya gidecek, Beşiktaş maçını izleyecek. Kayseri'ye gidecek Başakşehir maçını izleyecek. Bir seferlik değil, sürekli böyle olacak."





"Euro 2032 için görüşeceğiz"

"Pazartesi günü İtalya Federasyon Başkanı buraya geliyor. Euro 2032 ile alakalı görüşeceğiz. Amacımız Euro 2024'e katılmak olmamalı, daha fazlasını hedeflemeliyiz. Bununla ilgili bir strateji planı hazırlıyoruz. Hedefler koyacağız ve bunu sizlerle paylaşacağız."





Hamit Altıntop: "Hedefimiz EURO 2024'e katılmak"

"Başkanımız her şeyi söyledi. Hedeflerimize ulaşmak için kararlar alınması gerekiyordu. Başkanımızın liderliğinde yönetim kurulumuz ile istişare ederek yeni kararlar aldık. Bu kararlar sonrasında Vincenzo Montella kararı ortaya çıktı. Hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz EURO 2024'e katılmak ve Almanya'daki kıymetli Türk vatandaşlarımızla bir araya gelmek. 2006 Dünya Kupası da Almanya'daydı. Oyuncu olarak oraya katılamamak hayal kırıklığı olmuştu. Umarım 2024 Almanya'ya katılmakla kısmen de olsa telafi edebiliriz."





Vincenzo Montella: Bu ülke için için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum"

"Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın. O seviyeye henüz gelemedim. Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Bu ülke için, bu federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum. Tüm taraftarlara neşe ve mutluluk getirmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na giderek oradaki vatandaşlarımıza mutluluk yaşatmak istiyoruz. Beni eleştirenler de olacak tabi, büyük bir sorumluluğum var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."





"Tereddüt etmedim"

"Bu görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. İyi ve genç bir takıma sahibiz. Bütün halka, mutluluğu futbol sayesinde yaşatmak istiyorum. Bir futbol kulübünü temsil etmiyorum. Her maçı izleyerek, kendi futbol görüşüme göre karar verip; en iyisini yapmaya çalışacağız. 2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü daha iyi anlıyorum. Bu duygular, küçükken yaşadığım duygularla benzer. İtalya'nın güneyinde, Napoli çevresinde bir yerde doğdum, büyüdüm. Onlar da sıcakkanlı insanlardı. Bana çocukluğumu hatırlatan duygular bunlar."





"Milli forma prestijdir"

"Milli formayı giymek hediye değil çok büyük bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. Çok önemli bir görev ve sorumluluğumuz var. Bunun da en iyi şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız."





"Sistem değil oyun metodu"

"Belli bir düşüncem var. Bunu geliştiriyoruz. Üstüne fikirler eklenecektir. Sistem değil bir oyun metodu üstüne çalışacağız. 2 senedir bu ülkedeyim. Oyuncuları tanıyorum. Kendi ideallerimle birlikte güzel bir oyun ortaya çıkarmaya çalışacağız. Maçları izliyoruz. Bizim de gördüğümüz şeyler var. Her antrenör daha iyisini ister. Bu burnu büyüklük olarak algılanmasın ama hepimiz daha iyisini istiyoruz. Kuntz'a olan saygımdan ötürü şurası kötü, şurası gelişmeli diyemem."





"İlk hedef geleceğe bakmak"

"Takım oyunuyla ilgili birkaç şey belirledik. Bu kriterler üzerinden yeni bir plan yapmayı düşünüyoruz. Benim ilk hedefim geleceğe bakmak. Bugünün gerçeklerini ve neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ama ilk hedef geleceğe bakmak. Tarihi, geçmişi biliyoruz. Onlardan bir çıkarım yapıp böyle olacak demiyoruz. Hep geleceğe bakıyoruz."





"Bazı oyuncularla konuştum"

"Buraya gelmeden önce başkanımızla, Hamit Bey ve Mustafa Bey ile konuşmalarımız oldu. İmzadan sonra birkaç oyuncu ile görüştüm. Sahada ve saha dışında neler istediğimle alakalı görüşmelerimiz oldu."



