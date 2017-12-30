Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında, taraftarlar ve futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun en büyük camialarından birinde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten deneyimli teknik adam, "Ligin 9. haftası itibariyle bize verilen bu görev, çok büyük bir sorumluluk. Çünkü Trabzonspor hedefleri olan bir camia, lige istediği gibi başlayamadığı için bu hedeflerden uzak düştü. Ama şimdi hep beraber ayağa kalkma zamanı. Bunu da taraftar, yönetim, teknik heyet, futbolcularımızla hep birlikte başaracağız" dedi. Bordo-mavili taraftarların, takımlarını nasıl sahiplendiğini futbolculuk zamanından beri bildiğini söyleyen Çalımbay, "Taraftarlarımız, ligin ilk haftalarında ne kadar üzülmüş olsalar da takımlarının yanında yer almaları, takım içinde kazandığımız sinerji ve yükselen mücadele kapasitesi son haftalardaki yükselişi de beraberinde getirdi. Bizim en büyük gücümüz taraftarlarımız oldu. Ben futbol oynadığım dönemlerde bordo-mavili taraftarların takımlarına nasıl destek olduklarına bizzat şahit olmuştum. Taraftar benim için her zaman 1. adamdır" diye konuştu.

TRABZONSPOR EN İYİSİNİ HAK EDİYOR

Tecrübeli teknik adam, son haftalarda topladıkları puanların takımın kendine olan güvenini yükselttiğini söyledi. Trabzonsporlu futbolcuların artık geçmişe değil, geleceğe baktığını belirten Çalımbay, "Önümüzdeki maçlarda en az geçmişte oynadıklarımız kadar kritik önem taşıyor. Yönetim, futbolcularımız, teknik heyetimiz bir arada kenetlenmiş durumdayız. Ara dönemi en iyi bir hazırlık süreci olarak değerlendirmek istiyoruz. Trabzonspor en iyisini hak ediyor. Biz de çalışma azmimiz ve sorumluluk bilincimizle bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Tek bir taraftarımızın bile şüphesi olmasın. 2018 yılının camiamıza başarı, istikrar ve güven getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yabancı sayısı çok fazla

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde söyleşiye katıldı. Öğrencilerin merak ettiği soruları içtenlikle cevaplayan deneyimli teknik adam, Trabzon’da çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Trabzon’a gitmek için tereddüt etmedik. Gönül isterdi ki sezon başında buraya gelelim. Ama kaybolmuş hiçbir şey yok. Konya, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarını çok iyi şekilde bitirirsek iyi şeyler başarmış olacağız” dedi. Süper Lig'deki yabancı oyuncu kontenjanı hakkında sorulan bir soru üzerine Çalımbay, ''Yabancı sayısı fazla. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray 11 yabancı oyuncu ile sahaya çıktı ve antrenör de yabancı. Bence gelecek yabancılar için bir kriter konulmalı. Örneğin İngiltere’de belli bir sayıda Milli Takımda oynayamıyorsan İngiltere liglerinde forma giyemiyorsun. Böyle kriterler olursa Milli Takımımız zarar görmez” şeklinde görüş belirtti.

Mas gitmek İstİyor

Bordo-mavililerin teknik direktörü Rıza Çalımbay, Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Ailesiyle Arjantin’de yaşamak ve Milli Takım’da oynamak için takımdan ayrılmak istiyor. Biz de izin verdik, arkadaş gitmek istiyorsa bırakalım diye" dedi. Çalımbay aynı zamanda lk yarıda fazla forma şansı bulamayan Bongonda hakkında ise, "Oyun anlayışı bize biraz ters geldi. Kendisi gayet mükemmel bir oyuncu ama top sadece futbolcunun ayağındayken oynanmıyor. Bölgesinde yeteri kadar oyuncu olduğu için biz de ayrılmasına izin verdik" diye konuştu.