Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi: Sporting Lizbon avantajı kaptı

4'üncü dakikada konuk ekip Sporting, Trincao ile öne geçti. Benfica, bu gole 63'üncü dakikada ise milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu golüyle karşılık verdi.

Bu sonuçla iki takım da puanını 79'a yükseltirken, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini mağlup eden Sporting, son haftaya avantajlı girdi.