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Kim Min Jae için dev rakam: 42 milyon euro

Napoli'nin anlaşmak üzere olduğu Kim Min Jae'nin sözleşmesine 42 milyon euroluk serbest kalma maddesi ekleyeceği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kim Min Jae için dev rakam: 42 milyon euro
Kim'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae için ısrarını sürdürürken, anlaşmanın yakında sağlanacağı bildiriliyor.

İtalyan ekibi, transfer gerçekleşirse 25 yaşındaki stoperin sözleşmesine 42 milyon euroluk serbest kalma maddesi ekleyecek.

İtalyan basınında çıkan haberlerde; Napoli, Kim ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşmaya göre Kim’in 2.5 milyon euro yıllık net ücret kazanacağı bildirildi.

İtalyan ekibi aynı zamanda, stoper oyuncusunun sözleşmesine 2. yıldan itibaren geçerli olmak üzere 42 milyon euroluk serbest kalma maddesi ekleyecek.

Güney Koreli oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe adına 39 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Kim Min Jae’nin adı, Fransız ekibi Rennes ile de anılmış ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

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@kiminjae3'in paylaştığı bir gönderi

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