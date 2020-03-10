Kobe, LeBron ve Lakers Hanedanlığı: Kral ölmeden taht kavgası olmaz

Batı Konferansı’nda en yakın rakibi ile arasında 6 galibiyetlik bir fark bulunan lider Lakers’ın bu yıl en çok eleştirildiği konu büyük maçlarda başarılı sonuçlar alamamasıydı. Takım, bu eleştirilere cevabı ise iki gün içerisinde üst üste ligin favorileri diyebileceğimiz Bucks ve Clippers’ı yenerek verdi.

Yaz transfer sezonu boyunca bütün stratejisini Kawhi Leonard’ı takıma katmak üzere planlayan Lakers yıldız oyuncuya kontrat boşluğu yaratabilmek için birçok kaliteli yan parçadan da feragat etmişti. Leonard’ın, Los Angeles’ın diğer yakasına gitmesi, giderken de yanında Paul George gibi bir yıldızı da Clippers’a götürmesi Lakers’ın bütün planlarını bozdu. Piyasada kalan serbest kontratlara yönelen takım, Lebron James ile Anthony Davis’in yanına yeterli kalitede yan parçaları getiremeyince bu yıl için şampiyonluk şanslarının düşük olduğu düşünüldü.

Bu yılın sonunda Kralın tacını koruyabileceği mi yoksa Antetokounmpo’nun tahtın yeni sahibi mi olacağı sorularının cevabını bulacağız. Şu an gözüken ise Kaan Kural'ın dediği gibi: 'Kral ölmeden taht kavgası olmaz'

Aralık ayında oynanan Bucks maçında Lakers sürklase olurken bu yılın MVP’si seçilmesi beklenen Antetoukompo, maç içerisinde Lebron James’e yönelik ‘Yeni kral benim’ anlamına gelen bir ‘taç’ hareketi yapmıştı. Bu maçın rövanşında ise Lebron’un 37 sayı 8 ribaunt 8 asistlik muhteşem performasıyla Lakers rakibine maç boyunca göz açtırmayıp net bir galibiyet aldı. Hemen akabinde önceki 2 maçı kaybettikleri, şampiyonluğun diğer adayı Clippers’a karşı da net galibiyet alınınca Kuzma taç devir teslim töreni gerçekleştirip Lebron’a krallık tacını geri taktı. James, Clippers maçında 28 sayı 7 ribaund 9 asistlik bir performansa imza attı.

Kobe’nin mirası için son bir yolculuk

Bu yılın başında Kobe’nin trajik vefatı birçok sporseveri derinden yaraladı. Kobe’nin ölmeden önceki son tivitinin Lebron hakkında olması, Lebron’un, Kobe’nin vefatından önceki gün, Kobe’yi ‘gelmiş geçmiş en çok sayı atan oyuncular’ listesinde geçmiş olması, Lakers hanedanlığı’nın Kobe’den sonraki dönemini yansıtan yüzü haline dönüşmesi gibi birçok etmen bu yıl Lakers’ın şampiyonluğunu oldukça anlamlı hale getirecek. Bir hollywood filminin bütün yapı taşlarına sahip olan bu hikayedeki tek eksik epik bir final ile kazanılan şampiyonluk. Peki bu ne kadar olası?

ESPN’den Romana Shelburne’ün aktardığına göre James bu yaz Space Jam 2 filminin çekimlerine oyuncu olarak devam ederken stüdyoya spor salonu yapılmasını istemiş. Her sabah çekimler başlamadan önce kalkıp idman yapmasının, çalışmayı hiçbir zaman bırakmamasının stüdyo yetkililerini ne kadar etkilediğinden bahsediliyor.

Takımın görünen en büyük eksiği ise James dinlenirken takımı yönlendirebilecek bir point guard eksikliği. Rakipler, Rajon Rondo’nun şutunu riske edip savunmada Davis ve James’e çift kişilik baskı uygulayabiliyor. Bunun play-off’larda ciddi bir problem olacağının Lakers da farkında olduğu için takımın o bölgeye alternatif arayışları uzun süredir devam ediyor.

Ortalama seviyenin bir tık üstü diyebileceğimiz bir point guard olan Collison’u takıma katmak için elinden geleni yapan organizasyon buradan beklediği sonucu alamadı. Dini vecibelerini yerine getirmek için basketbolu bırakan Collison alternatifi ortadan kalkarken disiplinsiz davranışlarından dolayı sıcak bakılmayan Waiters’a yöneldiler. Waiters ile ilgili en büyük soru işareti ise disiplinsiz davranışlarından ziyade kendisinin NBA’in en iyi oyuncusu olarak görmesi. Kısıtlı zamanlarda bir yan parça olarak takıma katkı yapmayı sorun etmezse iyi bir seçim olabilecekken iyi oynadığı aralıklardan sonra sorumluluğunun artırılmasını isteyip takımın bütün kimyasını bozacak noktaya da itebilir.

Bucks sistemi ve Mike Budenholzer

Ligin galibiyet yüzdesi en yüksek takımı Bucks, bu yıl için Lakers’ın en büyük rakibi. Bucks, potansiyel MVP’ye sahip olmasının yanında kadro derinliği açısından favori takımlar arasındaki en güçlü bench’e sahip.

Budenholzer ile tam bir koç takımı kimliğine sahip olan Bucks, Lakers ile Clippers’ın isolation üzerinden kurguladığı hücum yapılarına karşı topu paylaşmaya dayalı bir sistem ile oynuyor. Bu da Bucks’a rakiplerine nazaran ciddi bir avantaj sağlıyor çünkü diğer favori takımlar süperstarlarının formuna ihtiyaç duyarken Bucks doğru oyunu farklı oyuncuların iyi olduğu günlerde sürdürebilir.

Geçtiğimiz yıl 2-0 öne geçtiği seriyi Raptors’a karşı 4-2 kaybeden Bucks’ın o seride yaşadığı en büyük talihsizlik belki de karşısında ligin kadro derinliğini en iyi kurgulayan koçu Nurse olmasıydı. Yıl boyunca oynadığı ilk beş ile Bucks karşısında 2 maçta 15 sayı fark yiyen Raptors’ın hocası Nurse; Green ile VanVleet’in ilk beşteki yerlerini değiştirip takımın oyun düzenini değiştirmeden oyuncu derinliğinden yararlanıp üst üste 4 maçı kazanıp seriyi süpürdü. Bu örnek ve 2015 Finalleri’nde yedekten başlayan Iguodala’nın Finaller MVP’si olup seriyi Warriors’a kazandırması bench derinliğinin öneminin kanıtı.

Bunun gibi birçok örnek benzer kalitede oyuncuların birbirini ikame edebilmesinin şampiyonluk için olmazsa olmaz bir durum olduğunu gösteriyor. Şu an Bucks’ın diğer takımlara karşı en büyük avantajı ise bu derinlik.

Bu yılın sonunda Kralın tacını koruyabileceği mi yoksa Antetokounmpo’nun tahtın yeni sahibi mi olacağı sorularının cevabını bulacağız. Şu bir gerçek ki 35 yaşında olmasına rağmen, sakat olmadığı her maça çıkan bir Lebron James’in, Kobe’nin vefatı ile başlayan bu hikayeyi bir şampiyonluk ile sonlandırması kimseyi şaşırtmayacaktır.