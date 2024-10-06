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TÜMOSAN Konyaspor-Eyüpspor: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Eyüpspor: 2-1

15:356/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Konyasporlu futbolcuların gol sevinci
Konyasporlu futbolcuların gol sevinci

Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor, geriye düştüğü maçta son dakikada bulduğu golle Eyüpspor'u yenmeyi başardı. Konyaspor-Eyüpspor maç özetini haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 8. haftasında Ali Çamdalı yönetimindeki TÜMOSAN Konyaspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


Konuk takımın golünü 65. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. Ev sahibi ekip bu gole 72. dakikada Yusuf Erdoğan ve 90+7. dakikada Aleksic ile cevap vererek sahadan galibiyetle ayrıldı.


TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, karşılaşmanın 89. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Eyüpspor'un puanı 12'de kaldı. TÜMOSAN Konyaspor ise puanını 11'e yükseltti.


Konyaspor 2-1 Eyüpspor maç özetini izlemek











#Süper Lig
#Konyaspor
#Eyüpspor

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