Konyaspor-Kayserispor 2-1

Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nunda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Milosevic ve 90+8'de penaltıdan Jevtovic kaydetti.

Kayserispor'un tek golü ise 9. dakikada kendi kalesine Shengelia'dan geldi.

Uzatmalarda gelen golün ardından ortalık karıştı

Konyaspor'un uzatmalarda VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıdan bulduğu gol sonrası Kayserisporlu futbolcular, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'a yoğun itirazlarda bulundu. Sarı-kırmızılı futbolculardan Bernard Mensah ile Pedro Henrique ve teknik heyetten bir isim kırmızı kart gördü.

4 dakika uzatma verilen mücadele, penaltı pozisyonunda yapılan VAR incelemesi ve çıkan kırmızı kartlar nedeniyle 102. dakikanın 36. saniyesinde sona erdi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 101. dakikada çıkan 3 kırmızı kart sonrası Alper Ulusoy'a böyle seslendi: ''Hocam gerek yok bunlara'' pic.twitter.com/CHjF25hczo — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Eylül 2019





