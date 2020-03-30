SÜPER LİG

Konyaspor'da koronavirüs ayrılığı: Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da koronavirüs salgını nedeniyle ailesinin yanında olmak isteyen Slovak futbolcu Robert Mak ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Robert Mak, devre arasında Konyaspor'a transfer olmuştu.

Robert Mak, devre arasında Konyaspor'a transfer olmuştu.

Fotoğraf: DHA

Konyaspor Kulübü, ocak ayında kadroya katılan Robert Mak’ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Ara transfer döneminde kadromuza Zenit’ten dahil edilen futbolcumuz Robert Mak’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
  • Bireysel çalışmalarına Konya’da devam eden oyuncumuz Robert Mak, coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ailesi için endişelendiğini ve bu dönemde yanlarında olmak istediğini yönetim kurulumuza bildirdi.
  • Robert Mak, Süper Lig’in yeniden başlama tarihiyle ilgili belirsizliğin bu kararı almasında önemli rol oynadığını belirterek, talebin ‘insani açıdan’ değerlendirilmesini ve sözleşmenin feshi konusunda yönetim kurulumuzun kendisine yardımcı olmasını istedi.
  • Yönetim kurulumuz ise, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemde aklı sürekli ailesinde olan futbolcuları belli bir hedefe motive etmenin daha da zorlaştığını değerlendirerek, oyuncumuz Robert Mak’ın sözleşmesini feshetme talebini kabul etti.
  • Robert Mak’a kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz."

29 yaşındaki kanat oyuncusu Mak, yeşil-beyazlı forma altında Süper Lig'de 4 maça çıkmıştı.
29 yaşındaki kanat oyuncusu Mak, yeşil-beyazlı forma altında Süper Lig'de 4 maça çıkmıştı.

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