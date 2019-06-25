SÜPER LİG

Konyaspor'da Traore ile yollar resmen ayrıldı

Atiker Konyaspor, Burkina Fasolu oyuncu Abdou Razack Traore ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Abdou Razack Traore

Abdou Razack Traore

Fotoğraf: DHA

Konyaspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren 30 yaşındaki Abdou Razack Traore'nin takımdan ayrıldığı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı Moryke Fofana, Abdou Razack Traore ve Adis Jahovic'e teşekkür eder, yeni takımlarında başarılar dileriz." denildi.

Traore, yeşil beyazlı formayı 60 maçta giyerek 9 gol atmayı başarmıştı.

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