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Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Evdeyim ve iyi hissediyorum

Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Evdeyim ve iyi hissediyorum

Hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü iddia edilen Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, "Hastanede olduğumu yazanlar var, evdeyim ve iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi İHA
Kruse ligde oynadığı 20 maçta 7 gol atarken 7'de asist yaptı.

Kruse ligde oynadığı 20 maçta 7 gol atarken 7'de asist yaptı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yapılan testler sonucu bir futbolcu ve sağlık çalışanında koronavirüse rastlandığını duyurmuştu. Bu haberin ardından hastalığa yakalanan o ismin sarı-lacivertlilerin Alman oyuncusu Kruse olduğu iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından cevap vererek şunları söyledi:
"Hastanede olduğumu yazanlar var, evdeyim ve iyi hissediyorum. Bunları dinlemeyin. Evde kalmaya devam edeceğim."

Kruse testlerin yapılacağı gün bu paylaşımı yapmıştı;

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