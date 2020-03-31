Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Evdeyim ve iyi hissediyorum

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yapılan testler sonucu bir futbolcu ve sağlık çalışanında koronavirüse rastlandığını duyurmuştu. Bu haberin ardından hastalığa yakalanan o ismin sarı-lacivertlilerin Alman oyuncusu Kruse olduğu iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından cevap vererek şunları söyledi:
"Hastanede olduğumu yazanlar var, evdeyim ve iyi hissediyorum. Bunları dinlemeyin. Evde kalmaya devam edeceğim."
Kruse testlerin yapılacağı gün bu paylaşımı yapmıştı;
Max Kruse’nin paylaşımı pic.twitter.com/sysz7M1sOu
Max Kruse’nin paylaşımı pic.twitter.com/sysz7M1sOu— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 25, 2020
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