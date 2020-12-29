Kulüplere müjde: TFF yayıncı kuruluşla anlaştı

beIN Media Group, 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarını TFF'ye yatırdı. TFF'nin kulüplerin hak edişlerini yarın itibarıyla hesaplarına yatıracağı ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

17 Kasım’daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı Federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hakedişleri yarın itibarı ile hesaplarına yatırılacaktır.

İş ortağımız Digiturk ile yapılan görüşme sürecine katkı sağlayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO’su Sayın Yousef Al-Obaidly’e, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Sepil, 1'inci Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Sayın Murat Sancak, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve tüm kulüp başkanlarımıza, Covid-19 salgının etkileri nedeniyle olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde gösterdikleri sabır ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz.

Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Süper Lig tarihinde bir ilk: İki takım yayıncı kuruluşu protesto etmek için hareketsiz kaldı Galatasaray'ın Karagümrükspor'a konuk olduğu Süper Lig maçında iki takım futbolcuları yayıncı kuruluşu protesto etmek için yaklaşık 1 dakika hareketsiz kaldı.Kulüpler Birliği bugün yayınladığı açıklamayla yayıncı kuruluşun ödemeleri aksattığını ve futbol takımlarını zor durumda bıraktığını iddia etmişti. Bu sebeple takımlar 13. hafta maçlarının başlama vuruşundan itibaren 1 dakika boyunca hareketsiz kalıp mevcut duruma tepkilerini dile getirecek.Tarihi karar: Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa protestoTFF ve yayıncı kuruluş arasında ne yaşandı?Yapılan anlaşma üzerinden defalarca indirim talep eden ve son anlaşmanın ardından yine ödemeleri aksatan yayıncı kuruluş, Süper Lig kulüpleri tarafından protesto edilecek❗ pic.twitter.com/xz0191bnZO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 18, 2020



