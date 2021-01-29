​Kupa fırtınası ​

Ahmet Ağaoğlu geride kalan 3 yıllık görev süresine bir Süper Kupa, bir de Türkiye Kupası sığdırıp adını kulüp tarihine yazdırdı.

Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından yakalanan başarılı grafik devam ediyor. Teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından 9’uncu haftada görevine başlayan Abdullah Avcı, ligde 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2.25’lik puan ortalaması yakaladı. Bu noktada Süper Lig’de görevine devam eden teknik adamlar arasında 2.25’lik ortalama ile şu anda en yüksek puan ortalamasına sahip olan başarılı teknik adam, bu periyotta Adana Demirspor karşısında Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti ancak, Süper Kupa zaferine ulaşmayı başardı.

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AHMET AĞAOĞLU TARİHE GEÇİYOR

Trabzonspor, 8 Nisan 2018 tarihinde başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde, müzesine iki kupa getirdi. Bordo-mavililer, başkan Ağaoğlu yönetiminde geride kalan 3 yıllık süreçte, bir Ziraat Türkiye Kupası, bir de Süper Kupa zaferine ulaştı. Ayrıca Trabzonspor bu süreçte ligi ikinci sırada tamamladığı 2019-20 sezonunda şampiyonluğu da son haftalarda kaptırdı. Ahmet Ağaoğlu döneminde 3 yıla iki kupa sığdıran Trabzonspor, kazandığı kupalar açısından en parlak dönemlerinden birini geçiriyor. Ahmet Ağaoğlu görev sürecinde iki ve daha fazla kupa kazanan başkanlar arasında adını kulüp tarihine yazdırmayı başardı.

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Süpersiniz çocuklar

Trabzon yerel basını, Trabzonspor’un Başakşehir’i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa’yı müzesine götürmesini manşetlerine taşıdı.

Kuzey Ekspres “Süper Fırtına” sürmanşeti atılırken, “Kupa, hak edenin müzesine geliyor” başlığı kullanıldı. Karadeniz’den Günebakış ilk ve son sayfalarının tamamında sevinç fotoğraflarını, “Kupa Fatih’i Trabzon” ve “Süpersin” manşetleriyle yayımladı. Karadeniz’de Son Nokta gazetesi de sürmanşetinde “Süpersiniz çocuklar” başlığını kullanırken, son sayfasında “Kupaların efendisi” manşetini attı.

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