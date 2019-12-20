ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kupada eşleşmeler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(Arşiv) Kura çekimi

(Arşiv) Kura çekimi

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 12.00'de başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu'nda, 5. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 16 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.

(Eşleşmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Sayfamız güncellenecektir)

Seribaşı olan takımlar

  • Antalyaspor
  • Alanyaspor
  • Beşiktaş
  • Yeni Malatyaspor
  • Fenerbahçe
  • Galatasaray
  • Başakşehir
  • Trabzonspor

Seribaşı olmayan takımlar

  • BB Erzurumspor
  • Rizespor
  • Sivasspor
  • Kırklarelispor
  • Göztepe
  • Kayserispor
  • Kasımpaşa
  • Denizlispor

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