Kupadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. 23 Aralık Salı günü Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu maçın hakemi Oğuzhan Çakır oldu.
Karşılaşmada saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 23-24 Aralık müsabaka programı ve hakemler şöyle:
15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor - Fethiespor: Fatih Tokail
18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay