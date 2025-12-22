Yeni Şafak
Kupadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

15:3522/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. 23 Aralık Salı günü Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu maçın hakemi Oğuzhan Çakır oldu.


Karşılaşmada saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.


Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 23-24 Aralık müsabaka programı ve hakemler şöyle:


Yarın

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman

17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır


24 Aralık Çarşamba

13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor - Fethiespor: Fatih Tokail

18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

#Ziraat Türkiye Kupası
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
