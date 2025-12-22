Kupadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında, Beşiktaş ile Fenerbahçe takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Emirhan Topçu (53) ile Fenerbahçe oyuncusu Marco Asensio (21) mücadele etti.