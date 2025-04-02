Kupadan fazlası

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede iki takım da yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Hakem Cihan Aydın’ın yöneteceği karşılaşma ATV’den naklen yayınlanacak. Bugünkü kupa mücadelesinde alınacak sonuç, iki ezeli rakibin Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiriyor.





F.BAHÇE'DE HEDEF PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Ligde geçen haftayı Bodrum FK galibiyetiyle kapatan ve Beşiktaş’a kaybeden lider Galatasaray ile puan farkını 6’ya indiren Fenerbahçe, bugün sahaya büyük bir motivasyon ve moralle çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu akşam Kadıköy’de ezeli rakibini kupanın dışına iterek, Süper Lig şampiyonluğu yarışındaki psikolojik üstünlüğü de ele geçirmek istiyor. Fenerbahçe, 30. haftada Trabzonspor’u sahasında ağırlayacak.





G.SARAY HER ŞEYİNİ VERECEK

Fenerbahçe ile oynayacağı kupa mücadelesi, Galatasaray için de büyük anlamlar taşıyor… Ligde 29. haftayı büyük hayal kırıklığıyla kapatan sarı-kırmızılı takım, 4 gün arayla ikinci bir derbi mağlubiyeti yaşamak istemiyor. Camia, kupadaki olası bir yenilginin ligi de olumsuz etkilemesinden endişe ediyor. Ligde gelecek haftayı BAY geçecek olan Galatasaray, derbide varını yoğunu sahaya döküp ezeli rakibinin umutlarını kırmak istiyor. Galatasaray, 31. haftada deplasmanda çıkacağı Samsunspor maçıyla mücadelesine devam edecek.



