Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kural hatası yapan hocanın istifası kabul edilmedi

Kural hatası yapan hocanın istifası kabul edilmedi

16:181/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Serhat Sütlü, Sakaryaspor'un başında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet alabildi.
Serhat Sütlü, Sakaryaspor'un başında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet alabildi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, Sivasspor maçındaki yabancı oyuncu kural hatası sebebiyle sorumluluğu üstlendiğini ve yönetime istifasını sunduğunu ancak kabul edilmediğini söyledi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, Sivasspor maçında yaşanan yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle sorumluluğu üstlenerek sunduğu istifasının kabul edilmediğini ve kongre süreci sebebiyle yönetimin de isteği doğrultusunda görevinin başında olmaya devam edeceğini bildirdi.


Sütlü, açıklamasında şunları kaydetti:


"Geçtiğimiz günlerde yaşanan yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle sorumluluğu üstlenerek kulübümüze istifamı sundum ancak yönetim kurulumuz bu istifayı kabul etmedi. Sakaryaspor'un içinde bulunduğu kongre sureci nedeniyle yönetimimizin de isteği doğrultusunda görevimin başında olmaya devam edeceğim. Bununla birlikte göreve gelecek yeni yönetimimizin önünü açmak adına 12 Ekim tarihli istifa dilekçemi de yönetime teslim ettiğimi de kamuoyunun bilgisine sunarım."


Bu süreçte takımın saha içi hazırlıklarının aksamaması ve Sakaryaspor'un menfaatlerinin korunmasının en büyük önceliği olduğunu vurgulayan Sütlü, "Ben Sakarya'da doğmuş, büyümüş ve bu şehirde yaşamaya devam edecek biri olarak, kulübümüzün çıkarlarını her zaman kişisel hesapların önünde tutacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadesini kullandı.


Kulüpler, kural olarak sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6’sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine Futbolcu Uygunluğu başlıklı maddenin 1. fıkrasında belirtilen en fazla 8 futbolcu yazabiliyor.


Jakub Szumski, Kakuta, Kolovetsios ve Vukovic'in ilk 11'de başladığı Sakaryaspor'da daha sonra 62. dakikada Ben Yedder, 75 dakikada da Kobiljar oyuna girmişti. Maçın 82. dakikasında Burak Çoban'ın yerine Akuazaoku'nun girmesiyle Sakaryaspor'da aynı anda 7 yabancı oyuncu sahada yer almıştı.





#1. Lig
#Sakaryaspor
#Serhat Sütlü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İBB burs başvurusu son tarih açıklaması geldi: Genç Üniversiteli Desteği başvurusu ne zaman bitecek?