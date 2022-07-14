Spor Gençleri mağdur etmeyiz KYK borçları kabinede
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Gençleri mağdur etmeyiz: KYK borçları kabinede

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYK) aldığı borçların faizine ilişkin çalıştıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​KYK’da gençleri mağdur etmeyiz
KYK’da gençleri mağdur etmeyiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçlarıyla ilgili çalışmalarının hazır olduğunu, bu konuda tüm detayları ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu

Kasapoğlu, “Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Kanunda var olan, enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç ve tabii gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımız olduğu gibi, gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumları elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Hiçbir gencimizi bu süreçlerde mağdur etmediğimiz gibi, bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları atacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı’mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak” değerlendirmesinde bulundu.

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