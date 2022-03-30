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Spor Lakers NBA Batı Konferansında 11inciliğe geriledi
NBA

Lakers NBA Batı Konferansı'nda 11'inciliğe geriledi

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Dallas Mavericks'e 128-110 yenilen Los Angeles Lakers, bitime 7 maç kala play-in potasının dışına çıktı.

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Haber Merkezi AA
Lakers NBA Batı Konferansında 11inciliğe geriledi
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. LeBron James ve Anthony Davis'in bulunduğu kadrosuna Russell Westbrook'u da ekleyerek sezona iddialı başlayan Lakers, play-in turnuvasına bile katılamama riskiyle karşı karşıya.

Mavericks deplasmanında kaybeden Lakers, üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı ve Batı Konferansı'nda 11. sıraya düştü. Böylece 7 ile 10'uncu sıra arasındaki takımların katıldığı play-in turnuvası resminin dışında kaldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Mavericks'te 34 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double" yapan Luka Doncic öne çıktı.

James ve Davis'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta Malik Monk 28 sayı, Westbrook 25 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

Paul George 43 maç sonra parkeye adım attı

Sağ dirseğindeki sakatlık yüzünden 22 Aralık 2021'den beri sahalardan uzak kalan all-star oyuncu Paul George, takımı Los Angeles Clippers'ın Utah Jazz'ı 121-115 yendiği maçta formasına kavuştu.

Sahada 31 dakika kalan George 34 sayı, 6 asist, 4 top çalmayla ev sahibi Clippers'ın 25 sayı geriden gelip kazanmasında başrolü oynadı. Reggie Jackson da 21 sayı, 5 asistlik katkıda bulundu.

Arka arkaya 5. karşılaşmasını kaybeden Jazz'da Donovan Mitchell'ın 33 sayı, 6 asistlik performansı yeterli olmadı.

Son şampiyon Bucks, 76ers'ı yendi

Doğu Konferansı'ndaki zirve yarışı açısından önem taşıyan maçta Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers deplasmanından 118-116 galip ayrıldı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 40 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, 3 blokla sahanın en etkili ismi oldu. Khris Middleton 22 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

76ers cephesinde James Harden'ın 32 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Joel Embiid'in 29 sayı, 14 ribaunt, 7 asist ve Tobias Harris'in 22 sayı, 11 ribaunt, 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi. Furkan Korkmaz ise forma şansı bulamadı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Chicago Bulls: 94-107

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 116-118

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 128-110

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 130-123

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 121-115

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