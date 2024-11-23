Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
F1
Las Vegas'ta pole pozisyonunun sahibi belli oldu

Las Vegas'ta pole pozisyonunun sahibi belli oldu

11:0923/11/2024, Cumartesi
AA
Sonraki haber
F1 Las Vegas Grand Prix'i
F1 Las Vegas Grand Prix'i

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı olan Las Vegas Grand Prix'sine Mercedes pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.32.312'lik derece elde eden Büyük Britanyalı Russell, ilk cebe yerleşti.


İkinci sırayı Ferrari'den Carlos Sainz alırken, üçüncü sırayı Alpine pilotu Pierre Gasly elde etti.


Las Vegas Grand Prix'si, yarın TSİ 09.00'da koşulacak.






#Formula 1
#Las Vegas
#George Russell

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prim gün sayısı 9000 şartı aranmadan 7200 olana 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi!