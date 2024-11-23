Las Vegas'ta pole pozisyonunun sahibi belli oldu

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.32.312'lik derece elde eden Büyük Britanyalı Russell, ilk cebe yerleşti.
İkinci sırayı Ferrari'den Carlos Sainz alırken, üçüncü sırayı Alpine pilotu Pierre Gasly elde etti.
Las Vegas Grand Prix'si, yarın TSİ 09.00'da koşulacak.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.