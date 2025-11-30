Laszlo Benes Süper Lig'de üçüncü golünü attı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup eden Kayserispor’da maçın tek golü 57. dakikada Laszlo Benes’ten geldi. Ceza sahası dışından kaydedilen şık vuruş, sarı-kırmızılıları öne geçirirken Slovak oyuncu, bu sezonki üçüncü golüne ulaştı.

Daha önce Kocaelispor ve Antalyaspor deplasmanlarında da ağları sarsan Benes, Rize karşısında mücadeleye 11’de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.