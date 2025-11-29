Yeni Şafak
Kayserispor'dan kritik 3 puan | ÖZET

16:5529/11/2025, Cumartesi
AA
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına Çaykur Rizespor ile Zecorner Kayserispor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Kayserisporlu oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına Çaykur Rizespor ile Zecorner Kayserispor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Kayserisporlu oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Süper Lig'de heyecan 14. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u Benes'in golüyle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Zecorner Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekip puanını 12'ye yükseltti.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR


3. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.


9. dakikada Mocsi'nin pasında topla buluşan Jurecka'nın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı gitti.


10. dakikada Mendes'in ceza sahası içi sol çaprazından ortasında topa yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


32. dakikada Çaykur Rizesporlu futbolcu Jurecka'nın pasında topla buluşan Rak-Sakyi, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.


41. dakikada Zegiri'nin ortasında topla buluşan Sowe'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı gitti.


Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.


47. dakikada Jurecka'nın pasında topla buluşan Sowe'un şutunda meşin yuvarlak kale üstünden auta çıktı.


57. dakikada konuk ekip öne geçti. Benes, savunmadan sıyrılarak ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.


84. dakikada Zeqiri'nin pasında topla buluşan Olawoyin ceza sahası solundan topu içeriye çevirmek istedi, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.


Karşılaşma, Zecorner Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



#Süper Lig
#Kayserispor
#Rizespor
