Kartal turu eve bıraktı: Lausanne 1-1 Beşiktaş | ÖZET

21/08/2025, Perşembe
G: 21/08/2025, Perşembe
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golünü 45. dakikada Milot Rashica attı. Skoru belirleyen golü ise 83. dakikada Okoh kaydetti. Lausanne - Beşiktaş maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne'ye konuk oldu.


Tuiliere Stadyumu'nda oynanan mücadeleden siyah-beyazlılar, 1-1 beraberlikle ayrıldı ve turu İstanbul'a bıraktı.


Beşiktaş'ın golünü 45. dakikada Milot Rashica atarken, Lausanne'nin golünü 83. dakikada Okoh kaydetti.


Eşleşmenin rövanşı 28 Ağustos Perşembe günü Dolmabahçe'de oynanacak.


LAUSANNE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Lausanne:
Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite
Beşiktaş:
Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

9. dakikada topa birlikte ceza sahasına giren Sene’nin çaprazdan şutunda kaleci Ersin topu çeldi.

27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Jusarek’in şutunda kaleci Letica’dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Orkun Kökçü’nün kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.

45. dakikada sol kanattan Jusarek’in ortasında kaleci Letica’nın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Rashica meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

İKİNCİ YARI

59. dakikada sağ kanattan Rashica’nın ortasında arka direkte Rafa Silva’nın şutunda top az farkla dışarı gitti.

70. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva’nın pasında Abraham’ın şutunda top savunmadan döndü.

78. dakikada Diakite’nin ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

83. dakikada sağ kanattan Olivier Custodio’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Okoh’un vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1


LAUSANNE - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

LAUSANNE - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
Lausanne - Beşiktaş maçının özetini izlemek için

MAÇTAN NOTLAR
- Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezonki ilk maçına Lausanne karşısında çıktı.


Mert Günok'un ağrıları nedeniyle kadrodan çıkmasıyla siyah-beyazlı oyuncu, 2025-2026 sezonunda siftah yaptı.


- Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Lausanne maçına kaptan olarak çıktı.


Beşiktaş'ta kaptan kaleci Mert Günok'un sakatlanarak kadrodan çıkarılmasıyla milli futbolcu, maçta kaptanlık görevini aldı.


- İki kulüp yöneticileri yemekte buluştu

Lausanne-Beşiktaş maçı öncesinde iki kulüp yöneticileri Lozan'da dostluk yemeğinde buluştu.


Kulübün açıklamasına göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kaan Kasacı, Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları ile Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez, düzenlenen yemekte Lausanne Başkanı Leen Heemskerk ve UEFA Delegesi Mark Evans ile bir araya geldi.


Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak günün anısına Leen Heemskerk ile Mark Evans'a isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş formasını hediye etti.


- Taraftarlardan Beşiktaş'a büyük ilgi

İsviçre'de yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Lausanne ile oynanan play-off turu ilk karşılaşmasında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.


La Tuiliere Stadı'nda oynanan maça büyük ilgi gösteren taraftarlar, Beşiktaş'ı maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.


Öte yandan, bazı Beşiktaşlı taraftarlar ise müsabakayı Lausanne'lı futbolseverlerle yan yana izledi.


UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI

