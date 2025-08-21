- Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez forma giydi

- Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez forma giydi

Kulübün açıklamasına göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kaan Kasacı, Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları ile Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez, düzenlenen yemekte Lausanne Başkanı Leen Heemskerk ve UEFA Delegesi Mark Evans ile bir araya geldi.